Lula lamenta e diz ser necessário paz nas escolas após ataque no PR

Reprodução/Twitter Colégio Estadual Professora Helena Kolody

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o ataque a uma escola de ensino infantil no Paraná na manhã desta segunda-feira (19). O petista disse ser necessário construir caminhos para se ter paz nas escolas.

“Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, disse Lula, em uma publicação nas redes sociais.

O tiroteio aconteceu na Escola Estadual Helena Kolodye, em Cambé, no norte do Paraná. Uma criança foi morta e outra segue em estado grave após ser atingida por um disparo na cabeça.

Segundo informações da Polícia Militar, o ataque foi provocado por um ex-aluno de 21 anos, que foi preso pelos agentes. Ele foi até a direção da escola para pedir documentos, quando realizou os disparos. No ato, ele baleou uma menina, que não resistiu e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná informou à repórter Letícia Martins, do iG, que o autor do crime foi à escola para buscar o histórico escolar. Segundo ela, o ex-aluno apresenta quadro de esquizofrenia.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou a pasta à disposição do governo paranaense para auxiliar nas investigações.

“Conversei com o governador Ratinho, do Paraná, manifestando solidariedade e colocando o governo federal à disposição para auxiliar o governo do Estado, em face da tragédia em uma escola estadual”, disse Dino.

