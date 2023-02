Lula indica Dilma para presidir Banco dos Brics

Ricardo Stuckert/Divulgação Dilma deve presidir NBD

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para presidir o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição ligada aos Brics, agrupamento de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

De acordo com o Estadão, todos os países integrantes dos Brics já aprovaram o nome de Dilma, que deve assumir o banco.

Com sede em Xangai, na China, o Banco dos Brics financia obras de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países que compõem o agrupamento.

O atual presidente do NBD é o diplomata e economista Marcos Troyjo, que foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Seu mandato vai até 2025, mas o governo já pediu para que ele renuncie ao cargo.

Fonte: IG ECONOMIA