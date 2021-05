Lula encontra Sarney uma semana após Bolsonaro tentar aproximação política

Reprodução Twitter Lula e Sarney se encontraram nesta quinta-feira (6)









O ex-presidente Lula se encontrou com José Sarney (MDB) nesta quinta-feira (6) na casa do emedebista. Nas redes sociais, o petista postou uma foto em que ele e Sarney aparecem usando máscara e tocando as mãos.

O encontro acontece apenas uma semana após o presidente Jair Bolsonaro , pressionado pela CPI da Covid, procurar Sarney para tentar uma aproximação do MDB , partido do qual também faz parte o relator da comissão, Renan Calheiros.

Segundo a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), a visita de Lula não tem qualquer relação com o anterior encontro de Sarney com Bolsonaro.

“[A visita de Lula] não tem nada a ver com a visita de Bolsonaro. [O encontro] já estava pensado pelo [ex-]presidente Lula em, vindo a Brasília, fazer uma visita ao ex-presidente Sarney, que, aliás, sempre foi solidário com o presidente durante todo esse tempo aí que ele lutou para denunciar o processo de injustiça, da prisão dele, o processo de Sergio Moro”, disse Gleisi.

Lula está cumprindo agenda de encontros políticos desde segunda-feira (3). O ex-presidente já manifestou o interesse de construir uma grande aliança em 2022 para o governo do Rio. No dia seguinte, Bolsonaro pediu a deputados e ao governador do Rio, Cláudio Castro, que “não baixem a guarda para a esquerda”