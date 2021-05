Lula elogia decisão de Biden a favor de quebra de patentes: “decisão histórica”

Agência Brasil Ex-presidente Lula cumprimentou Biden por decisão a favor da suspensão das patentes

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o presidente dos EUA, Joe Biden, por apoiar a quebra de patentes de vacinas contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo Lula, a decisão do democrata é “histórica”.

“Quero saudar essa decisão histórica do governo Joe Biden. Desde 2020 defendemos que a suspensão do monopólio das patentes é a única saída para vacinação em massa de toda a população. A saúde não pode ser mercantilizada. A humanidade vai vencer esse vírus”, disse o petista.

Com a decisão de Biden, os EUA se aliam aos partidos emergentes na Organização Mundial do Comércio (OMC). O Brasil do governo Bolsonaro, porém, é contra a quebra das patentes.

Na última semana, o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a quebra de patentes de remédios e vacinas contra a Covid-19. O PL, porém, deve ser engavetado pela Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira, trata o tema como uma de suas “últimas prioridades” e já afirmou que não pretende pautar o assunto.