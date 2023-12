Lula e presidente da Guiana se reúnem para debater crise com Venezuela

Ricardo Stuckert / PR – 21.11.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com homólogo da Guiana

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ,deve se reunir nesta sexta-feira (1º) nos Emirados Árabes Unidos, à margem da COP 28 , com seu homólogo da Guiana, Mohamed Irgan Ali, para analisar as tensões com a Venezuela, que reclama a soberania na região do Esequibo.

O governo venezuelano realizará no próximo domingo (3) uma consulta popular sobre a soberania do país nessa região rica em petróleo e minerais que está em território da Guiana, no nordeste da América do Sul.

“O Brasil está acompanhando [a situação] e mantendo um dialogo construtivo em busca de uma solução bilateral, uma solução pacífica para essa questão”, disse ontem (30) a embaixadora Gilsela Figueiredo Padovan, secretária da América Latina do Palácio do Itamaraty.

“Nosso interesse é realmente não ter nenhuma questão militar ou bélica na nossa região, a gente preza pela paz “, acrescentou a diplomata.

Na semana passada, o assessor internacional de Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, viajou a Caracas para tratar da crise com as autoridades venezuelanas.

O Brasil restabeleceu relações com a Venezuela neste ano, e Lula até recebeu seu homólogo Nicolás Maduro em Brasília, após a ruptura do vínculo diplomático durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, tropas militares brasileiras reforçaram sua presença no estado de Roraima , localizado na tríplice fronteira com Venezuela e Guiana.

