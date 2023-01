Lula e Fernández falam sobre fortalecimento do vínculo entre os países

Ricardo Stuckert Lula se reuniu com presidente argentino um dia após tomar posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o líder argentino, Alberto Fernández, nesta segunda-feira (2). A reunião bilateral aconteceu um dia após o petis tomar posse e assumir o governo brasileiro.

O encontro aconteceu no Itamaraty, e foi uma das 16 conversas que o novo chefe do Executivo brasileiro terá com delegações estrangeiras no dia seguinte à posse. Após a reunião, Fernández foi às redes sociais celebrar a visita a Lula.





“Conversamos sobre a importância e a necessidade de aprofundar o vínculo indissolúvel e histórico entre os dois países, que nos últimos anos tinha sido difícil de concretizar”, escreveu o presidente da Argentina.

“O povo deu a ele o reconhecimento que merecia, sua presença e liderança garantem o retorno do Brasil aos foros internacionais”, ressaltou. Alberto afirmou ainda que Brasil e Argentina estão no mesmo caminho e buscam “o mesmo destino” para a “integração da América Latina”.

El pueblo le ha dado la reivindicación que merecía, su presencia y liderazgo le aseguran a Brasil la vuelta a los foros internacionales. Estamos en la misma senda, buscamos el mismo destino para nuestros pueblos y la integración de América Latina. — Alberto Fernández (@alferdez) January 2, 2023

Encontro com presidente boliviano

Lula também se reuniu nesta segunda-feira com Luis Arce, presidente da Bolívia. O líder brasileiro postou mensagens sobre o encontro com o mandatário boliviano e afirmou que as discussões entre ambos os país são focadas em políticas sociais, fornecimento de energia (gás natural) e importação de fertilizantes para o agronegócio.

Nas suas redes sociais, Arce também falou sobre a conversa, que ocorreu no Itamaraty. Além dos assuntos destados por Lula, ele também jogou luz sobre a importância dos dois países terem uma agenda em prol de questões relacionadas à fronteira.

“Hoje em Brasília nos reunimos com o novo presidente da #Brasil, irmão @LulaOficial, com quem decidimos aprofundar uma ampla agenda de trabalho em benefício de nossos povos, que inclui questões de fronteira, gás, energia elétrica, ureia, investimentos e comércio”, publicou.

Hoy en Brasilia nos reunimos con el flamante presidente de #Brasil , el hermano @LulaOficial , con quien decidimos profundizar una amplia agenda de trabajo en beneficio de nuestros pueblos, que incluye temas fronterizos, gas, energía eléctrica, urea, inversión y comercio. pic.twitter.com/6cn1Jgr8eI — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 2, 2023

Fonte: IG Política