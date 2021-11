Lula diz que vai decidir sobre candidatura ‘entre fevereiro ou março’

Ricardo Stuckert Ex-presidente em apresentações na Europa





Na última parada de sua visita à Europa, o ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva (PT) deu uma palestra ao partido de esquerda Podemos, da Espanha, neste sábado (20). Ele agradeceu a ajuda que tem recebido da esquerda europeia e falou de sua possível candidatura à presidência do Brasil .

“Foi uma coisa tão nobre que me fez voltar a querer ser candidato a presidente outra vez. Porque eu vou decidir mais ou menos entre fevereiro ou março, porque tem muita conversa para fazer ainda. Mas, veja, eu estou convencido, eu estou convencido que é possível recuperar o Brasil”, afirmou Lula.

Lula se reuniu com o premiê espanhol na sexta-feira (19) . Sánchez publicou fotos do encontro em uma rede social e escreveu que “Espanha e Brasil compartilham fortes laços estruturais e permanentes em diferentes áreas”.

“Hoje, encontrei-me com seu ex-presidente, Lula, para tratar de vários assuntos de interesse comum, como a situação da pandemia, as mudanças climáticas ou a recuperação econômica”, disse o primeiro-ministro.

Dois dias antes, na quarta-feira (17), Lula foi recebido pelo presidente francês no Palácio do Eliseu, em Paris. Na ocasião, Macron disse que conversou com Lula sobre como “o Brasil se apartou do sistema multilateral e de grandes acordos internacionais”.





Ainda na França, Lula recebeu um prêmio de uma revista especializada em política internacional.

Lula também afirmou que as forças políticas progressistas de todo o mundo devem se unir para derrotar a extrema direita.

“O mundo precisa de democracia, de paz e não de guerra, precisa de livros e não de armas”.