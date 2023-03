Lula diz que economia brasileira ‘não cresceu nada’ no ano passado

José Cruz/ Agência Brasil Lula discursando durante evento de relançamento do Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (2) que a economia brasileira “não cresceu nada” no ano passado, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sua fala, Lula se referiu ao Produto Interno Bruto (PIB), divulgado nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que recuou 0,2% no quarto trimestre de 2022, fechando o ano com crescimento de 2,9% em relação a 2021.

“Hoje foram publicados os dados do último trimestre do ano, e a economia brasileira não cresceu nada no ano passado. O desfaio que nós temos é fazer a economia voltar a crescer”, afirmou o presidente, durante evento de relançamento do Bolsa Família .

Lula afirmou que, para a economia voltar a crescer, é necessário fazer investimentos, a começar por obras paralisadas Brasil afora. “Só vamos gerar emprego se a economia crescer. E para a economia crescer é preciso, primeiro, criar investimentos privados. Se não houver investimento privado, que haja investimento público. Se o governo federal não investir dinheiro como indutor do desenvolvimento, nada vai acontecer”, disse.

O presidente também usou sua fala para criticar o pagamento de dividendos por parte da Petrobras , que atingiu lucro líquido recorde de R$ 188,3 bilhões em 2022. Com o resultado, divulgado nesta quinta-feira, a companhia aprovou R$ 215,7 bilhões em dividendos, parcela do lucro direcionada aos acionistas.

“Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje, a Petrobras entregou de dividendos mais de R$ 215 bilhões, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico deste país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com R$ 215 bilhões”, disse Lula, acrescentando que a estatal investiu “quase nada” no país.

No evento desta quinta, o presidente assinou Medida Provisória (MP) para relançar o Bolsa Família. Além dos R$ 600 por família, o programa de transferência de renda pagará uma taxa extra para crianças, adolescentes e gestantes.

