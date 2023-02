Lula diz acreditar que EUA entrarão no Fundo Amazônia

Reprodução/TV Brasil Lula disse que acha que os EUA entrarão no Fundo Amazônico





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com jornalista após ter uma reunião privada com Joe Biden , presidente dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10), na Casa Branca.

Na entrevista, o petista pontuou que ocnversou com o líder norte-americano sobre diversos assuntos em comum entre os dois países, como igualdade social e racial, fortalecimento da democracia, energia limpa e a questão climática.

“Eu penso que todo mundo sabe da importância de uma boa relação entre Brail e EUA, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político ou seja do ponto de vista cultural. É muito importante que nós estejamos juntos”, destacou Lula.





Questionado sobre a entrada dos EUA no Fundo Amazônia, Lula sorriu e disse “eu acho que vão”. De acordo com ele, Biden está convencido da necessidade de auxiliar países com grandes reservas florestais a preservar estes espaços.

“Não só eu acho que vão, como é necessário que participem. Porque o Brasil não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade, mas o Brasil também não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano”, disse o chefe do Executivo brasileiro.

“O que queremos é compartilhar com a ciência do mundo inteiro, um estudo profundo sobre a necessidade da manutenção da Amazônia, mas extrair da riqueza da biodiversidade da Amazônia algo que possa significar a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram lá, que são mais de 25 milhões de pessoas”, completou.

O petista afirmou ainda que, durante a reunião privada com o líder norte-americano, defendeu a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU, a fim de possibilitar discussões mais amplas acerca da política climática.

