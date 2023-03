Lula deve indicar ex-chefe da PF para comandar a Abin

Roosewelt Pinheiro/ABr Luiz Fernando Correa em foto de setembro de 2016, durante a audiência na CCJ do Senado sobre o tráfico de drogas da Bolívia para o Brasil

O governo deve indicar ao Senado Luiz Fernando Correa como o novo comandante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), afirmou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa , nesta quinta-feira (2).

De acordo com o ministro, Lula quer um nome de sua estrita confiança na posição e pediu a Correa que apresentasse um projeto de uma agência moderna de informação e que cumpra seu papel vocacional no estatuto.

Apesar disso, o nome do ex-chefe da Polícia Federal precisará passar pela aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

De acordo com as informações repassadas por Rui Costa ao Blog do Octávio Guedes , Lula acredita não faz sentido que agência de inteligência seja apenas coordenadora de informação de imprensa. Ele ainda afirma que não pode ser pega de surpresa sobre o que tá acontecendo e avisar 12h depois do ocorrido — se referindo aos atos de 8 de janeiro.

Quem é Luiz Fernando Correa?

Luiz Fernando Correa atuou como secretário Nacional de Segurança Pública, de novembro de 2003 a setembro de 2007 e como diretor-geral da Polícia Federal, de setembro de 2007 a janeiro de 2011. Além disso, foi responsável pela segurança nas Olimpíadas, de junho de 2011 a setembro de 2016.

Tranferência da Abin

Um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (2) oficializou a transferência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a Casa Civil , pasta comandada por Rui Costa. Antes, o órgão integrava o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Atualmente o GSI é comandado pelo general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, que chefiou a segurança da presidência da República durante os dois primeiros mandatos de Lula.

Já a Abin, é o principal órgão de inteligência brasileiro. Com a transferência feita por Lula, agora, deixa de estar sob de militares.

A mudança da agência de inteligência ocorre quase dois meses após os atos extremistas de 8 de janeiro, que invadiram e depredaram a sede dos três Poderes em Brasília.

Na ocasião, a Abin chegou a alertar autoridades locais de segurança do Distrito Federal sobre extremistas que incitavam uma possível invasão a prédios públicos.

