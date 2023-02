Lula destaca necessidade da defesa da Amazônia em encontro com Biden

Reprodução/TV Brasil Lula durante encontro com Biden no Salão Oval da Casa Branca





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta sexta-feira (10) com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, no Salão Oval da Casa Branca. E a agenda climática foi uma das pautas da reunião aberta a jornalistas.

O petista enfatizou ainda que o mundo pode contar com o Brasil na luta pela preservação da Amazônia e na defesa da democracia, ressaltando que a floresta foi violada durante o mandato do último presidente.

“O Brasil tem um compromisso com as mudanças climáticas para reduzir o desmatamento e reduzir as emissões”, garantiu ele.





Para o petista, “cuidar da Amazônia hoje é cuidar do planeta Terra. E cuidar do planeta Terra é cuidar da nossa sobrevivência”. “Por isso, todos nós temos a obrigação de deixar para os nossos filhos e netos um mundo melhor do que o recebemos dos nossos pais”.

O presidente brasileiro reforçou que o mundo precisa de uma nova estrutura para implementar as obrigações sobre o assunto.

“Vamos levar muito a sério essa questão do clima. E lhe digo mais uma coisa, presidente, é preciso que a gente estabeleça uma nova conversa para construir uma governança mundial mais forte, porque a questão climática, se não tiver uma governança global forte, que tome decisões que todos os países sejam obrigados a cumprir, não vai dar certo”, acrescentou.

Lula ataca Bolsonaro

Durante o encontro, o chefe do Executivo brasileiro também criticou seu adversário político, o ex-governante Jair Bolsonaro (PL). O petista acusou seu antecessor de “marginalizar” o Brasil nos últimos quatro anos.

“O Brasil ficou quatro anos se marginalizando, tinha um presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele começava e terminava com fake news, de manhã, de tarde e de noite. Ele parece que menosprezava relações internacionais”, comentou Lula.

Joe Biden começou a rir e alfinetou seu adversário político, o ex-presidente Donald Trump, sem citá-lo. “Isso soa familiar”, ironizou o norte-americano a gestão anterior.

Fonte: IG Política