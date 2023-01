Lula desfila em carro aberto ao lado de Janja e Alckmin

Reprodução/TV Brasil Lula, Janja, Lu Alckmin e Geraldo Alckmin desfilam em carro aberto

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desfila em carro aberto na tarde deste domingo (1º) ao lado da primeira-dama, Janja, do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e de Lu Alckmin, esposa do vice.

Lula desfila pela Esplanada dos Ministérios rumo ao Congresso Nacional, onde tomará posse da Presidência da República .

O quarteto acena para a população, que comemora a passagem de Lula pelo local. O desfile está sendo feito no Rolls-Royce presidencial, após decisão tomada na manhã deste domingo .

Havia a recomendação de que, por motivos de segurança, Lula não desfilasse em carro aberto. Seguindo a tradição, porém, o presidente eleito desfila no Rolls-Royce após após a equipe do chefe do Executivo federal realizar uma varredura nele e garantir segurança.

Fonte: IG Política