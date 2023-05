Lula debate crise da Argentina em encontro com diretora do FMI

Ricardo Stuckert Presidente Lula conversa com diretora-gerente do FMI na reunião do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), neste sábado (20), em Hiroshima, no Japão. O encontro ocorreu na reunião do G7. Ponto necessário no equilíbrio regional da América do Sul, a situação da economia argentina também foi abordada pelo presidente Lula com a diretora-gerente do FMI.

O principal tema da pauta foi o impacto da pandemia da Covid-19 sobre os países mais pobres do mundo. Durante a reunião, Lula e Kristalina concordaram que os sistemas financeiros dos países afetados precisam de fundos que os ajudem em seu processo de recuperação.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, já havia abordado o tema com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, no Japão, às vésperas da cúpula de ministros no G7.

“Trouxe esse problema porque é muito importante. A Argentina é um país importante no mundo e, particularmente, na América do Sul. A solução para a Argentina passa pelo FMI [Fundo Monetário Internacional], e se o Brasil e os EUA estiverem juntos, isso pode facilitar muito as coisas para a Argentina”, disse Haddad.

“Uma das razões pelas quais o presidente Lula está vindo ao G7 [na próxima semana] é para tratar desse assunto. Para nós, é uma questão fundamental que esse problema seja interessado”, acrescentou.

A Argentina enfrenta uma grave crise econômica, com uma inflação de mais do 100%, e deve pagar os vencimentos da sua dívida com o FMI, temas que foram analisados na semana passada por Lula e seu colega Alberto Fernández em Brasília.

Fonte: Economia