Reprodução/Youtube Lula critica relação de Bolsonaro com Congresso: “Ele está de quatro”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista na manhã desta quinta-feira (03) à Rede RDR, do Paraná, e criticou a relação do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com os parlamentares da União. Segundo o petista, o atual mandatário não possui autonomia sobre o orçamento do país: “Não tem relação, ele está de quatro diante do Congresso”.

Primeiramente, o metalúrgico afirmou que não é “normal, não é racional o que está acontecendo com o orçamento da União. Um governo não tem dinheiro para investimento em infra-estrutura. O dinheiro é distribuído de forma secreta, em um orçamento secreto, em que eles [governo federal] tem vergonha de dizer quem é que está pegando emenda. Não é possível que um país tenha um orçamento secreto para liberar verba para deputado e senador”.

Lula, então, passou a criticar a relação de Bolsonaro diante do Congresso Nacional. Na visão do petista, o “presidente da República não tem poder de mando, não tem controle, não tem credibilidade. Então quem está fazendo investimento é o Congresso Nacional e não o presidente da República. Aliás, vou te dizer uma coisa: desde Dom Pedro, até agora, nunca tivemos ninguém que rastejasse tanto diante do Congresso Nacional como o presidente Bolsonaro. Não tem relação, ele está de quatro diante do Congresso. Não tem decisão, não decide sobre o orçamento e não tem força para dizer o que fazer”.





O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) também ressaltou que o Brasil vive um período de descrédito perante a comunidade internacional. Isso porque “ninguém quer conversar com o Brasil. Ninguem recebe o presidente, ninguém quer visitar o Brasil. O país precisa voltar a ocupar um espaço importante. E isso vai depende de duas palavras chaves: credibilidade interna e externa; e políticas econômicas previsíveis. Ninguém pode ser pego de surpresa. Um país não pode ser governado com ‘orçamento secreto'”.