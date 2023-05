Lula critica fala de Biden contra Rússia no G7: “Não ajuda”

Ricardo Stuckert Lula criticou discurso de Biden

Pouco antes de voltar ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas após a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, e criticou o discurso do presidente dos Estados Unidos Joe Biden no evento. Segundo Lula, a fala do americano “não ajuda”.

“Ontem vocês viram o discurso do Biden, sabe. O discurso do Biden é de que tem que ir para cima do Putin até ele se render, pagar tudo o que estragou. Esse discurso não ajuda, na minha opinião”, afirmou o petista.

Além disso, Lula também apontou falhas da Organização das Nações Unidas (ONU) em buscar saídas para a o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Eu sou presidente há 5 meses e nunca fui convidado para uma reunião, na ONU, para discutir a guerra. É na ONU que tem que ter”, disse.

No entanto, o mandatário brasileiro disse que, até agora, os dois países do leste europeu não se mostraram dispostos a falar sobre o final dos combates e não voltou a citar o Brasil como mediador do conflito.

“Quem quer a paz precisa conversar com todos”, falou na coletiva.

Se o conselho de segurança da ONU tivesse força para negociar, é possível que não tivéssemos a guerra entre Ucrânia e Rússia. É preciso uma instituição séria, com peso e força para tomar decisões. E isso, na questão climática, também é essencial. — Lula (@LulaOficial) May 21, 2023

Zelensky não aparece conversar com Lula

O presidente afirmou que não se encontrou com o presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , porque o ucraniano se atrasou para a reunião bilateral e não apareceu depois pra conversar.

“O fato é muito simples, tinha uma bilateral com a Ucrânia aqui neste salão. Nós esperamos e recebemos a informação de que eles tinham atrasado. Enquanto isso, eu recebi o presidente do Vietnã. Quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso e não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso o que aconteceu”, explicou o brasileiro em entrevista coletiva.

Lula ainda demonstrou despreocupação com a não reunião a sós com Zelensky. O governante relatou que tanto ele quanto o presidente ucraniano escutaram um ao outro durante audiência com vários líderes mundiais que participaram da cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão.

“Eu ouvi atentamente o discurso do Zelensky no encontro. Ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro. E eu continuo com a mesma posição que eu estava antes”, relatou.

Lula seguiu dizendo que é a favor da paz e tem total interesse em visitar tanto a Rússia quanto a Ucrânia para encontrar uma solução e dar fim ao conflito. Porém, segundo o chefe do Executivo federal, isso ainda não é viável, conforme foi dito a ele pelo assessor para assuntos internacionais da Presidência Celso Amorim.

Lula rebateu Zelensky

O presidente brasileiro também rebateu a falar de Zelensky, que o acusou de estar “decepcionado” pela não reunião bilateral. De forma séria, Lula falou que esperava ter encontrado o líder ucraniano.

“Eu não fiquei decepcionado, eu fiquei chateado porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto, por isso que eu marquei com ele aqui no hotel. Apenas isso. Veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz”.

Fonte: Nacional