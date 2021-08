Lula critica antecipação de R$ 32 bilhões a acionistas da Petrobras

Reprodução/redes sociais Lula fez critica ao governo atual

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a antecipação de R$ 32 bilhões em dividendos a acionistas da Petrobras . Lula acrescentou que “fica cada dia mais claro as razões pelas quais deram o golpe na Dilma e tentaram destruir o PT”.

Na quarta-feira (4), a Petrobras anunciou lucro líquido de US$ 8,1 bilhões e, diante disso, decidiu antecipar os dividendos e pagar R$ 2,41 para cada ação em poder de seus investidores.

“Em função desse resultado, o Conselho de Administração da companhia aprovou a antecipação do pagamento de remuneração ao acionista referente ao exercício de 2021 no montante de US$ 6 bilhões, sendo US$ 4 bilhões [R$ 21 bilhões] a serem pagos em 25 de agosto deste ano e US$ 2 bilhões [R$10,6 bilhões] em 15 de dezembro de 2021. Dessa forma, a Petrobras compartilha os ganhos financeiros com a sociedade brasileira”, disse a estatal, em nota.

Lula, porém, afirmou que o dinheiro adiantado deve ir para “acionistas estrangeiros”. “O povo pagando até R$ 7 no litro da gasolina, enquanto eles pagam adiantado R$ 32 bilhões para acionistas estrangeiros… Fica cada dia mais claro as razões pelas quais deram o golpe na Dilma e tentaram destruir o PT. Para fazer o que estão fazendo hoje”, escreveu o ex-presidente, em publicação no Twitter.

