Lula convida Lewandowski para conversar sobre Ministério da Justiça

Fellipe Sampaio /SCO/STF Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF

O presidente Lula (PT) chamou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para uma conversa no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (8). A informação é do blog da Andréia Sadi, do G1.

O presidente Lula deve indicar o sucessor de Flávio Dino quando o ministro deixar a pasta, o que deve acontecer na próxima semana.

A partir de 22 de fevereiro, Dino vai assumir a posse no Supremo Tribunal Federal (STF). O atual ministro já conversou com o presidente sobre seu substituto ao longo do final de semana.

Lewandowski passou a ser o principal nome para a pasta assim que Dino foi indicado ao STF e está em Brasília nesta segunda para participar do ato de 8 de janeiro no Congresso.

Fonte: Nacional