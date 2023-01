Lula confirma que comparecerá ao velório de Pelé

Arquivo/CBF Pelé foi um dos brasileiros mais reverenciados no mundo

O Palácio do Planalto anúncio que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparecerá ao velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, na próxima terça-feira (03). O ex-jogador do Santos será velado durante a manhã no estádio da Vila Belmiro.

Em nota, o Planalto publicou: “O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestará seu respeito e homenagem à Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e solidariedade para sua família na manhã de terça-feira, dia 3 de janeiro, na cidade de Santos”.





O presidente comparecerá ao velório às 9h, uma hora antes do fim de visitação pública ao corpo do Rei do Futebol. Após esse período, iniciará o cortejo fúnebre nas ruas de Santos antes do sepultamento.

Nesta segunda-feira (02), outras figuras políticas compareceram ao velório de Pelé. Dentre elas estão o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Além deles, figuras importantes do esporte estiveram presentes, como os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, e da Fifa, entidade máxima do futebol mundial, Gianni Infantino.

Durante a visita, Infatino ainda defendeu que todos os países do mundo deveriam batizar ao menos um estádio com o nome de Pelé.

O velório foi recepcionado por milhares de torcedores e fãs, que vestiam camisas de diversos clubes, mas principalmente do Santos e da seleção. Eles passavam em frente ao caixão com o corpo do Rei do Futebol, que foi o único jogador tricampeão da Copa do Mundo, que que morreu aos 82 anos em decorrência de complicações de um câncer de cólon.

O corpo de Pelé será velado durante esta segunda-feira, se estendendo até as 10h de terça-feira, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro.

Fonte: IG Nacional