Lula comenta a possibilidade de uma chapa Huck/Moro em 2022

Reprodução Facebook Haddad e Benedita em comício no Rio





O ex-prefeito de São Paulo e candidato à Pesidência da República em 2018, Fernando Haddad , participou de uma carreata da campanha de Benedita da Silva (PT) à Prefeitura do Rio no último sábado (7) e afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) ” vai ser preso nos próximos dias “. A afirmação foi feita na zona do Rio de Janeiro.









Haddad disparou outras vezes contra Flávio Bolsonaro. Ele disse durante a carreata que Flávio Bolsonaro “roubou o povo do Rio de Janeiro” . O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por organização criminosa peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita.

As denúncias foram feitas no âmbito da investigação do ” Caso Queiroz “, que apura prática rachadinha no gabinete do ex-deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), hoje senador da República.

“Flávio Bolsonaro vai ser preso nos próximos dias por ter roubado o povo do Rio de Janeiro. Abaixo Bolsonaro, abaixo Witzel, abaixo Crivella . Abaixo a ladroeira dos Bolsonaro. Fláviio Bolsonaro na cadeia”, disse Haddad.

Em evento de campanha ao lado de Haddad, a candidata do PT Benedita da Silva disse que que “nem o PT, nem o PCdoB são partidos perfeitos, mas é o que a esquerda tem neste momento.