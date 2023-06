Lula cancela jantar com príncipe; mesmo das joias dadas a Bolsonaro

Colagem de Lula com príncipe Mohammad bin Salman Lula cancela encontro com príncipe saudita em Paris, Mohammad bin Salman é quem deu joias a Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou o compromisso que estava agendado para esta sexta-feira (23/6) em Paris, capital francesa. O encontro foi cancelado pelo Palácio do Planalto, mas o motivo ainda é um mistério, mesm que pareça óbvio.

A má repercussão que o encontro poderia causar à a imagem do presidente, que ontem mesmo discursou para milhares de pessoas durante o badalado “Festival Power Our Planet” .

Lula foi convidado pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin e discursou sobre as responsabilidade das nações ricas que têm com a preservação das florestas. Lula disse que é “uma dívida histórica” e precisam financiar essas políticas; assista

Discurso que fiz hoje em Paris no #PowerOurPlanet . A Terra é nossa única casa. Juntos devemos trabalhar por um futuro melhor. pic.twitter.com/SaYp1xn2Jr — Lula (@LulaOficial) June 22, 2023

Do outro lado, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, tomou um chá de cadeira, após convidar Lula para um jantar e ter o compromsso cancelado de última hora… este que seria o último compromisso oficial do presidente em sua visita a Europa.

Sem entrar em detalhes sobre os motivos, Lula optou por não comparecer ao evento

Mohammed bin Salman al Saud é mesmo que presenteou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com joias de alto valor em 2021. As joias foram avaliadas em R$ 5 milhões após serem trazidas ilegalmente para o Brasil. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal.

A Arábia Saudita é governada por um regime ditatorial e o príncipe Mohammed bin Salman está envolvido em polêmicas com sua repressão a opositores ao seu regime monarquista.

Mohammed bin Salman al Saud é suspeito de mandar executar morte de jornalista

Em um dos casos mais bizarros, está uma investigação contra o príncipe que está sob suspeita de ter ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime saudita.

Khashoggi desapareceu em 2018 após sua visita à embaixada saudita na Turquia. As investigações apontam que o corpo do jornalista foi desmembrado e seus restos mortais nunca foram encontrados.

Joias entregues de presente ao ex-presidente Bolsonaro

Em outubro de 2021, uma comitiva do governo brasileiro, liderada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegou de uma viagem oficial à Arábia Saudita com joias femininas na bagagem.

As joias eram ‘presentes’ do governo saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os objetos foram avaliados em R$ 5 milhões pela perícia da Polícia Federal, após repercussão de que custavam R$ 16.5 milhões no início das investigações.

Em todo caso, ass joias estavam na mochila de um assessor do ministro que, ao passar pela alfândega no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tentou passar pela fila da Receita Federal de “nada a declarar”. Segundo a lei, é obrigatório a declaração de bens com pagamento de taxa de 50% sobre o valor, no caso, das joias.

A Receita Federal confiscou as joias e nesse meio tempo, ocorreram várias tentativas do governo Bolsonaro para reaver os itens — o caso envolveu ministérios e até mesmo a chefia da Receita.

Em abril deste ano, Jair Bolsonaro foi intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal. O inquérito investiga se ele cometeu crime de peculato — infração quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens dos quais tem posse em razão do cargo público.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Internacional