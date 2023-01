Lula altera agenda e se reúne com Maduro em viagem à Argentina

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 12/01/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã com jornalistas setoristas, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu alterar a agenda de viagem à Argentina nesta segunda-feira (23) e incluir um encontro com o líder venezuelano, Nicolás Maduro . A reunião acontece em Buenos Aires , na Argentina .

Esta é a primeira viagem internacional do petista após tomar posse da República do Brasil.

Assim como Lula, Maduro também está na Argentina para a reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), marcada para esta terça (24). Com a troca de governo, o Brasil voltou a participar da Celac – que foi ignorada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos último quatro anos.

O chefe do Executivo se encontrará com Maduro no final da tarde desta segunda (23). O governo ainda não informou se haverá a assinatura de algum ato ou memorando, ou se haverá qualquer pronunciamento após a reunião entre os líderes latinos.

Fonte: IG Política