Lula acredita que Bolsonaro não tenha força para dar um golpe, diz jornalista

Reprodução Petista teria afirmado a pessoas próximas que o atual presidente da República não tenha condições de capitanear uma intervenção e manter uma ruptura na democracia

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) passou a afirmar a interlocutores e pessoas próximas que Jair Bolsonaro (sem partido) não possui força para realizar uma intervenção militar e sustentá-la por algum tempo. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

Segundo apuração, o petista crê que o objetivo do atual presidente seria criar um ‘clima de terror’ para que sua narrativa polarizada crie uma situação de caos e afaste o eleitor de um possível voto no Partido dos Trabalhadores.

De acordo com o líder do PT, um possível golpe não seria sustentável por não contar com o apoio do empresariado, da mídia e da “superpotência do continente”, – uma expressão em alusão aos Estados Unidos da América, como ocorreu em 1964.





Lula, inclusive, procura não demonstrar receio ou subserviência aos militares e, inclusive, descartou publicamente qualquer recado ao oficialato. O petista repete que em seu governo, as Forças Armadas foram ‘bem tratadas e respeitadas’.