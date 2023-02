Luiza Trajano volta à lista global de bilionários da Forbes

Reprodução Roda Viva/TV Cultura Luiza Trajano volta a ser considerada bilionária

A empresária brasileira Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, voltou nesta quarta-feira (1º) a fazer parte da lista global de bilionários da Forbes, com patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão.

Luiza Trajano ocupa, nesta quinta-feira (2), a 2384ª posição no ranking, que é atualizado em tempo real.

A empresária tinha deixado a lista da Forbes em junho do ano passado. Na ocasião, as ações do Magazine Luiza despencaram 90% em 11 meses devido, sobretudo, ao cenário macroeconômico, o que fez com que Luiza Trajano deixasse de ser bilionária.

O pico da fortuna da brasileira aconteceu em 2021, quando ela tinha patrimônio líquido de US$ 5,6 bilhões.

Neste início de ano, as ações do Magazine Luiza cresceram mais de 60% na bolsa de valores brasileira. Esse é um efeito da crise da Americanas, que acabou impulsionando as concorrentes.

Fonte: IG ECONOMIA