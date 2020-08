Luiza Tomé posa com maiô cavadíssimo e mostra corpão: “Dias no paraíso”

Atriz deixou os fãs em choque ao exibir um corpo jovial com uma peça bem ousada

Dona de um corpão, a musa Luiza Tomé apareceu nas redes sociais em um clique bem ousado neste domingo (9).

Com um maiô vermelho cavado, ela exibiu suas curvas poderosas em um clique ousado.

“Bom dia e feliz dia dos pais! Mais 2 dias de paraíso e volto pra selva de pedra“, lamentou ela.

Recentemente, a atriz decidiu deixar o Brasil para trás em busca de uma vida mais tranquila.