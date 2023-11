Luiza Possi participa de desfile de noivas ao lado Flayza Vieira

Reprodução/Divulgação Luiza Possi participa de desfiles de noivas ao lado de Flayza Vieira





Na noite desta quarta-feira (29), o Mosteiro de São Bento, um dos maiores símbolos históricos da cidade de São Paulo, promoveu um desfile de noivas da estilista Flayza Vieira, que também contou com a presença da cantora Luiza Possi, em a estilista criou o último vestido ao vivo, diretamente do corpo da artista.

Na recepção, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer os produtos e serviços das marcas parceiras, como Caldi Comunicação, Fran’s Café, Artemiza Joias, Grand Cru, Perfect Flower, Dalla Oficial, Nati Moura Doces Finos, Hafiza Velas, Bottan Barbara e Casinha Banqueteria.

“A noite foi linda, mágica e muito importante pra mim. Agradeço a todos os envolvidos que fizeram esse evento acontecer da forma que sempre imaginei. Nada melhor do que assistir um desfile de noivas usando de passarela um mosteiro tão lindo como é o de São Bento. A participação da Luiza, com aquela linda voz e aquela presença que só ela tem, foi o toque final perfeito. Pensamos em todos os detalhes para que essa experiência ficasse marcada em cada um que compareceu, e tenho certeza que essa missão foi cumprida”, compartilhou Flayza.

Luiza também compartilhou sua experiencia e estar vestindo de noiva. “A sensação de usar um vestido de noiva após anos do meu casamento me trouxe muitas emoções e lembranças que eu tinha guardado. A Flayza, mais uma vez, brilhou com seu talento, e foi uma honra participar desse evento como musa. O local estava lindo, cada modelo uma mais linda que a outra, foi magnífico. Espero que todos tenham apreciado cada minuto porque é realmente uma experiência única”, contou.

No final do evento, a cantora surpreendeu a todos com sua participação como convidada especia, com direito a performance da música “Oh Happy Day”. Ao longo da apresentação, a parte musical ficou sob comando do coral e orquestra Del Chiaro, que uniu o melhor da moda e da música, e contribuiu para que o local ficasse mágico e elegante

Fonte: Mulher