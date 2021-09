The Music Journal Brazil Luiza Possi anuncia a faixa “Esperando a Hora” de Sérgio Brito

A cantora Luiza Possi lança nesta quinta-feira (2), o single Esperando a Hora , canção de Sérgio Brito dos Titãs , que fala sobre o momento que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus , sobre perder e ganhar vidas, esse ir e vir.

Luiza perdeu o pai recentemente, Líber Gadelha , vítima de covid. Ela está na reta final da gestação do seu segundo filho, Matteo . A cantora já é mãe de Lucca, ambos do casamento com o diretor de TV, Cris Gomes.

Sérgio Brito revelou que não poderia negar um pedido da cantora e que aprovou o resultado da gravação: “Fiz a música a pedido da Luiza. Não é algo que costumo fazer, mas quando é alguém que gosto e respeito faço com o maior prazer. O Rick Bonadio me ligou para fazer o convite e em seguida falei com a Luiza. Conversamos bastante sobre o que ela queria expressar e o momento pelo qual estava passando. Fiquei muito feliz com o resultado da gravação, da interpretação e do arranjo. Ficou tudo ótimo. Espero ter correspondido” , disse o músico.

Esperando a Hora conta com a produção de Rick Bonadio.