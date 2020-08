Luiza Brunet: “Agressor só é preso quando mata. Se quebra costelas, fica livre”

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

O clima fica mais acelerado com a Lua em seu signo, que gosta de respostas imediatas. Você pode se sentir mais extrovertido, inquieto, direto e espontâneo. Porém, Marte se desentende com Júpiter e Plutão: atenção para a pressa, a intolerância e a agressividade. Evite competitividades desnecessárias, procure relevar. Um pouco mais de paciência se faz necessário. Procure cultivar autonomia também, evite tarefas repetitivas. À noite a Lua se combina com Mercúrio favorecendo os contatos e comunicação.

TOURO

Boas conversas e bons aprendizados estão em pauta. A Lua segue em Áries e combina forças com Mercúrio, vale investir na expressão criativa de suas ideias. Porém, evite atitudes bruscas e imprudentes. Ainda bem que Vênus ingressa em Câncer para equilibrar a energia efervescente do período. O clima de intimidade, os prazeres em casa, junto à família ficam favorecidos. O amor ganha um toque de cuidado, acolhimento e aconchego. Bom período para investir no conforto, na beleza e na harmonia do lar.

GÊMEOS

Vale investir nas atividades prazerosas, criativas e originais. Lua e Mercúrio se combinam hoje e boas ideias podem surgir. Fica mais fácil pensar positivamente. No período da noite, invista na divulgação criativa de seu trabalho, em estudos, aprendizados e em novas tecnologias. Mas atenção para a inquietação excessiva. Evite também atitudes impulsivas. Marte faz aspectos tensos, vale diminuir o ritmo, ganhar tempo para refletir sobre questões importantes em sua vida, antes de tomar grandes decisões.

CÂNCER

Marte segue com aspectos desafiadores, cuidado com a impaciência e a agressividade. Todos estão mais inquietos e curiosos, inclusive você. Evite atitudes controladoras, procure cultivar liberdade. Lua e Mercúrio se combinam: um convite para dialogar, programar passeios e gastar energia para evitar a ansiedade. Momentos de reflexão junto à natureza também são indicados. A boa notícia é que Vênus ingressa hoje em seu signo, você pode investir no seu potencial de sedução para atrair oportunidades e angariar colaboradores.

LEÃO

É tempo de tomar providências iniciativas para avançar, com a Lua em Áries. Encaminhe tarefas, mas sempre com tato e diplomacia. Marte desafia Júpiter e Plutão, pedindo cuidado com conflitos. O entendimento pode ser promovido com palavras amorosas, sensíveis e compreensivas. Lua e Mercúrio favorecem a expressão criativa, programas e atitudes inovadoras. Mercúrio segue em seu signo, favorecendo o diálogo. Procure intercalar o trabalho com momentos para ficar sozinho e analisar resultados.

VIRGEM

Período bom para passar mais tempo em casa, investir na vida familiar. Vênus ingressa hoje no signo de Câncer, a preferência vai para companhia de pessoas mais íntimas e queridas. Bom período também para dialogar, ler, estudar e expressar sentimentos. A lua se combina com Mercúrio, ampliando a curiosidade e a vontade de aprender. Com a Lua em Áries, dá mais certo agir espontaneamente. A boa comunicação também pode ser usada para sanar desentendimentos, principalmente no período da noite.

LIBRA

A Lua segue em Áries, dinamizando o período. Mas não há necessidade de forçar situações, procure deixar tudo fluir naturalmente. Vale dedicar mais tempo para quem ama. Vênus ingressa em Câncer, favorecendo os prazeres domésticos. Programe atividades que promovam paz de espírito e conforto. Período bom para cultivar mais aconchego, para a compra de artigos de cama, mesa e banho, decoração, utensílios, tudo o que favorece o prazer de ficar em casa. Bom também para aprofundar os vínculos com familiares e amigos.

ESCORPIÃO

É grande a energia para iniciativas: a Lua segue em Áries. Porém, cuidado com os extremos com a imprudência e a impulsividade. Marte desafia Júpiter e Plutão, vale gastar energia com passeios e movimento. Evite também cobranças e exigências excessivas. Posturas rudes, ciumentas, possessivas e dominadoras ficam mais evidentes. Respire fundo para relaxar a mente e exercitar o autocontrole. O clima deve ser de independência e autonomia. Bom período também para libertar-se de algo que o prende.

SAGITÁRIO

Invista em seu entusiasmo, em seu potencial de comunicação e sedução. A Lua segue em Áries, o ritmo da vida se acelera. Mas o nível de intolerância está mais alto com a tensão de Marte com Júpiter e Plutão. Evite disputas de poder, procure descontrair o ambiente com sua leveza e seu bom humor. Atenção também para a ganância desmedida. A dica é usar a palavra com gentileza e consciência, para aprofundar os relacionamentos e conquistar. Avalie, pondere, investigue, converse com as pessoas.

CAPRICÓRNIO

A autonomia ganha destaque com a Lua minguante em Áries. Soluções rápidas e criativas o ajudam a superar os problemas mais urgentes e a solucionar o que vem se arrastando. Lua e Mercúrio se combinam para favorecer ideias criativas e bons contatos. Evite também ficar parado, há energia de sobra que deve ser gasta com movimento. Mas evite a pressa, cuidado com atitudes imprudentes, pois Marte briga com Júpiter e Plutão. Reserve tempo para planejamentos, estratégias, para digerir e assimilar as experiências.

AQUÁRIO

O Sol continua no signo oposto, pedindo que exercite suas habilidades sociais. A Lua segue em Áries, favorecendo a disposição para iniciativas gerais. Dialogue. Procure conter a impaciência, manter-se acessível e flexível. É importante refletir sobre os valores, o amor e sua forma de se relacionar. Vale lembrar que parceria é compromisso de crescimento mútuo, cumplicidade de compartilhar aprendizados, com o devido respeito à individualidade. Quando nos comportamos como se quiséssemos controlar ou dominar o outro, deixamos de nos relacionar de forma saudável.

PEIXES

Interiorização e reflexão são importantes agora. Cada vez mais, fica visível a modificação do que está velho para dar início a algo novo. A Lua segue em Áries, bom também para atividades físicas e artísticas, como a dança, por exemplo. Em passeios, esportes e movimento, pode ter novas ideias e importantes percepções. Sua sensibilidade está estimulada pela combinação entre Júpiter e Netuno. Mas cuidado com excessos e exageros de todos os tipos. Desconfie de promessas grandiosas demais.