Luíza Boê e Fabio do Carmo fazem shows na próxima edição do Festival Parque Aberto

A cantora e compositora Luíza Boê e o violonista Fabio do Carmo são as atrações da próxima edição do Festival Parque Aberto, que acontece neste domingo (28), no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os portões serão abertos às 9h, com entrada permitida até meio-dia.

Ao todo, serão disponibilizados 2.000 ingressos gratuitos na plataforma Sympla, a partir do meio-dia desta terça-feira (23). Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

Clique aqui e garanta o seu – lembrando que é necessário ter uma conta cadastrada no Sympla para conseguir acesso aos ingressos, limitados a duas unidades por CPF.

Luíza Boê faz show intimista e acústico, com canções autorais e sucessos da música brasileira (Foto: Julia Pavin) Luíza Boê faz show intimista e acústico, com canções autorais e sucessos da música brasileira (Foto: Julia Pavin)

Com um show solar e intimista, celebrando o verão, Luíza Boê apresenta versões acústicas de seu trabalho autoral, além de sucessos da música brasileira. Em seu trabalho, a artista canta como quem investiga a vida: os amores, as dores, as mortes e os recomeços são matéria-prima de suas composições, que têm influência da poesia, da espiritualidade, da música brasileira e da cultura popular. Luíza, que acredita no poder de cura e de criação das palavras, vê na composição uma força de transformação individual e coletiva.

Na sequência, o violonista e compositor Fabio do Carmo apresenta o show/recital de lançamento do livro “Tocando o Sete”, uma coletânea de peças e estudos consagrados para violão de seis cordas transpostos para o violão de sete cordas. O repertório inclui músicas autorais e obras clássicas do violão instrumental, de compositores como Maurício de Oliveira e Baden Powell.

O músico Fabio do Carmo se apresenta com um repertório de violão instrumental (Foto: Divulgação) O músico Fabio do Carmo se apresenta com um repertório de violão instrumental (Foto: Divulgação)

Serviço:

Festival Parque Aberto

Com Luiza Boé e Fabio do Carmo

Quando: 28/01 (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Parque Cultural Casa do Governador

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla

Regras do parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 12 horas;

A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.

