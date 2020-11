Luiza Ambiel e Solange Gomes brigam feio pelo WhatsApp: “Tá maluca?”

Reprodução Instagram Luiza Ambiel e Solange Gomes

O clima ficou tenso entre Solange Gomes e Luiza Ambiel. As duas ex-musas da banheira do Gugu brigaram feio e romperam a amizade que haviam reatado no ano passado. E tudo através de áudio no WhatsApp.

A confusão começou depois que Solange enviou uma mensagem para Luiza e foi ignorada pela então amiga, que respondeu que estava muito ocupada e a mandou procurar sua assessora. Solange não gostou e as duas começaram uma discussão .

Gomes jogou na cara que a Luiza a procurou ano passado, quando estava divulgando sua biografia, e que foi bastante receptiva, inclusive, fez campanha para Luiza em “A Fazenda 2020”.

“Vocês estava totalmente esquecida, ninguém falava com você, mais eu fui a São Paulo fazer a matéria, com a maior educação. Agora, você parece que está ficando maluca. Você mandar eu falar com a assessora porque está sem tempo? Tá maluca?”, respondeu Solange, num áudio vazado na web .

Luiza pediu respeito e negou que tenha mandando Solange falar com sua assessoria. “Você precisa ter respeito com as pessoas. Pensa antes de falar as coisas. Não é à toa que as pessoas falam para eu me afastar de você por causa do seu jeito. Só que você, de novo, me faltou com respeito. Você é uma pessoa que não cuida da amizade, não pensa em falar as coisas para as pessoas. Vem falar que eu estava esquecida. Esqueceu que eu estava com o canal no Youtube bombando? Por que você foi no meu canal? Preguiça! Mas, enfim, não vou guardar ressentimentos. No momento, tudo que eu não preciso é disso”.

Solange subiu ainda mais o tom, antes de parar de seguir e deixar de ser seguida por Luiza no Instagram: “Você acha legal, com 50 anos ficar fazendo prova da banheira? Eu não acho!”, disse ela, acusando Luiza de ter se aproximado dela por interesse. “Prefiro ter fama de geniosa do que ser chata. Você é uma ingrata e estava sumida. Te incomodou, sim, o Gugu ter feito o prefácio do meu livro. Vem me mandar falar com assessora. Tu acha que só o teu tempo é precioso, né? Menos, querida, menos!”.