Luiza Ambiel completa 50 anos e volta a mostrar seu corpo com biquíni minúsculo

Luiza Ambiel, modelo, influenciadora digital e produtora de conteúdos adultos em plataformas adultas, resolveu apostar em seu biquíni mais colado na tarde desta terça-feira (07).

“Você acredita que usei esse biquíni na banheira do Gugu com 22 anos e agora com 50? Expectativa x realidade!”, escreveu na legenda da publicação. Já nas fotos, Luiza Ambiel aproveitou para usar o mesmo biquíni clássico da ‘banheira do Gugu’.

“O tempo lhe fez muito bem”, apontou um fã no campo de comentários, com alguns emojis de coração ao lado. “Boa durabilidade do biquíni e da modelo, ambos super conservados e bem cuidados. Parabéns!”, brincou mais uma.

Luiza Ambiel fala sobre relacionamento problemático com cantor do Raça Negra

Durante entrevista cedida à revista Quem, Luiza Ambiel comentou sobre o conturbado relacionamento que teve com Luiz Carlos, do Raça Negra.

“A gente era muito ciumento, estávamos no auge. Separava e voltava muitas vezes. Tentei sentar e conversar para ficarmos em paz, mas não deu. Ele não fala comigo”, disse Luiza.

“Como artista é like, como homem é like, aprendi muito, mas como ex, da forma como tudo acabou, deslike”, finalizou.

(*Metropolitana FM)