Luiz Trajano lembra tombo nas Olimpíadas que a transformou em meme

Luiza Trajano , empresária que comanda a rede de lojas de varejo Magazine Luiza , lembrou das Olimpíadas de 2016, quando um tombo a fez virar um dos melhores memes da edição. Ela lembrou do episódio com bom humor nas redes sociais: “Eu fiquei tão emocionada que até cai e acabei virando meme. Quem se lembra?”, perguntou.

Enquanto a empresária tomba, o império Magalu só aumenta. A última aquisição do grupo foi a empresa de e-commerce de produtos de tecnologia ‘Kabum!’. Além de anunciar a cantora Anitta nas ações de publicidade, e entrar no universo geek com a compra do ‘Jovem Nerd’, agora mergulha ainda mais no comércio virtual.