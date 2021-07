The Music Journal Brazil Luísa Sonza se desculpa com fãs após desentendimentos: “Fui grosseira”

A cantora Luísa Sonza utilizou sua conta oficial no Twitter para pedir desculpas aos seus fãs depois que ela disse alguns palavrões ao receber críticas sobre o lançamento de sua mais recente faixa, intitulada Penhasco.

“Preciso pedir desculpas pela forma que eu falei (não o que falei, apenas a forma) com vocês naquele tweet. Eu tinha acabado de encerrar as coisas de ‘penhasco’ para lançar no outro dia e a real é que eu estava uma m****. Reviver esses sentimentos e mergulhar neles é sempre uma m****” , escreveu a cantora.

Luísa Sonza continuou desabafando e explicando que a cobrança dos fãs já era uma situação difícil que ela tinha que encarar: “Quando vi vocês me cobrando com algo que já era difícil pra mim, acabei sendo uma c**** com a forma que falei. Eu realmente não quero que vocês pensem que é um número que define a arte. Mas é óbvio que eu amo números e eles definem muita coisa sim. (…) Desculpa pela forma grosseira que me expressei” , concluiu.

Tudo começou na última quarta-feira (28), quando a cantora anunciou o lyric video de Penhasco e um fã escreveu: “Se tivesse lançado semana passada iria pegar primeiro lugar”. Luísa Sonza soltou um palavrão em seguida como resposta: “Foda-se”.