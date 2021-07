Luísa Sonza pede desculpas após briga com fã

Marcelo de Assis Luísa Sonza pede desculpas





Depois de anunciar o lançamento do lyric video de Penhasco e discutir com um fã nas redes sociais , a cantora Luísa Sonza pediu desculpas nesta quinta-feira (29).

Luísa publicou um texto em seu perfil oficial no Twitter para explicar a situação. “Combinei com minha equipe que não ia mais mexer aqui, mas não consigo parar de pensar nisso desde ontem. Preciso pedir desculpas pela forma que falei (não o que eu falei, apenas a forma) com vocês naquele tweet”, iniciou Luísa.





O fã alertou Luísa que o vídeo poderia ser melhor aproveitado se fosse lançado antes. A cantora respondeu com um “f*da-se” e causou tumulto entre os seguidores. “A real é que eu estava uma merda. Reviver esses sentimentos é sempre uma merda. Quando vi vocês me cobrando com algo que já era difícil acabei sendo c*zona com a forma que falei”, explicou Luísa Sonza.

Luísa Sonza pediu para que os fãs não pensem que o número de visualizações define a arte dela, apesar de confessar que gosta muito dos resultados digitais.

Veja pedido de desculpas completo: