Luísa Sonza: ouça a versão exclusiva de “Doce 22” no Spotify

A plataforma Spotify criou uma versão exclusiva para Doce 22 , o novo álbum da cantora Luísa Sonza . Intitulado Doce 22 Enhanced Album, a nova playlist multimidia servirá como o destino final para os fãs da cantora curtirem uma experiência digital repleta de conteúdo exclusivo com recursos visuais e vídeos.

Sonza é a primeira artista no Brasil a lançar o Enhanced Album no Spotify.

O Doce 22 Enhanced Album conta com conteúdo exclusivo de áudio e vídeo produzido pela cantora, explorando as influências para a produção do segundo álbum da Luísa Sonza . Os fãs tem acesso exclusivo a histórias (comentários pessoais escritos em 14 faixas do álbum), audioliners (interlúdios de áudio imersivos) e canvas (loops de vídeo verticais de 8 segundos em cada faixa).

“Muito ansiosa e feliz com este lançamento deste projeto tão especial para mim. Foram pouco mais de um ano focada para que saísse tudo o mais incrível possível para mim, e claro, para os meus fãs que me acompanham e me apoiam desde o início. Poder trazer esta experiência do Enhanced Album com o Spotify pela primeira vez no Brasil, sem dúvidas é uma grande honra. Espero que curtam todas as surpresas!!!” , disse Luísa Sonza.

