Luísa Sonza: música para Whindersson Nunes está entre as mais ouvidas no Spotify

A faixa Penhasco , que está presente no álbum Doce 22 de Luísa Sonza e a qual ela fez para o humorista Whindersson Nunes , alcançou a segunda posição no Spotify Brasil , configurando com uma das mais ouvidas da plataforma. O single já contabilizou mais de 798 mil plays apenas nesta quarta-feira (21).

Doce 22 já tem quebrado alguns recordes na plataforma Spotify após o seu lançamento. O disco foi elaborado desde o ano passado e está próximo de ser o maior sucesso da carreira de Luísa Sonza.