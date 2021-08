The Music Journal Brazil Luísa Sonza ligou para Whindersson Nunes e “conversaram por horas”, diz colunista

A cantora Luísa Sonza e o humorista Whindersson Nunes conversaram por cerca de duas horas recentemente, revelou o colunista Erlan Bastos do site Em Off. Ambos se separaram há mais de um ano.

O motivo do contato de Luísa Sonza seria o fim do relacionamento do humorista com Maria Lina . Ainda de acordo com a coluna, ambos os artistas ficaram emocionados e Whindersson chegou a pedir desculpas para a cantora.

Whindersson Nunes teria sugerido em encontro nos próximos dias com Luísa Sonza para que dialogassem com mais tranquilidade