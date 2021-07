Luísa Sonza lança clipe inspirado em última entrevista de Clarice Lispector

Reprodução/Instagram Clipe é inspirado em úiltima entrevista de Clarice Lispector

Durante a divulgação dos clipes do álbum ‘Doce 22’, Luísa Sonza está viralizando nas redes sociais por conta da inspiração para o clipe com a letra de ‘Penhasco’. No vídeo, ela se inspirou no visual da famosa entrevista de Clarice Lispector para a TV Cultura em 1977, para o ‘Panorama’.

No clipe, Luísa fuma e procura repetir parte dos gestos e olhares de Clarice na icônica entrevista. As fotos publicadas no Instagram de Luísa foram elogiados por fãs por conta da inspiração e do conceito. “Melhor referência do planeta Terra essa entrevista é um espetáculo”, disse uma fã.





O álbum ‘Doce 22’ reconta parte dos 22 anos de vida de Luísa Sonza, em meio a críticas e polêmicas. Luísa teve a melhor estreia do Spotify Brasil neste ano. Sete faixas do álbum já estão entre as mais tocadas da plataforma.