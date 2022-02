The Music Journal Brazil Luísa Sonza lança “Café da Manhã” com Ludmilla e encerra fase “Doce 22”

A cantora Luísa Sonza lançou nesta terça-feira (8) a faixa colaborativa Café da Manhã , que conta com a participação especial de Ludmilla , encerrando a fase Doce 22 . O single já está em todas as plataformas digitais pela Universal Music.

A era Doce 22 não acabará por aí: Luísa Sonza seguirá em turnê pelo Brasil levando o show com toda identidade e repertório do álbum aos quatro cantos do país.

O ciclo que agora finaliza mostrou muito do que a cantora vivenciou no último ano e todo aprendizado adquirido durante o período. Sonza mostrou seu lado mais vulnerável, conseguindo assim se consagrar como uma das artistas pop mais inovadoras da atual geração.

“Este álbum é uma grande realização minha como artista. Foram meses trabalhando intensamente para entregar um projeto que fosse a minha cara e que tivesse um nível alto de qualidade. Para isto, tive a melhor equipe ao meu lado. Logo eu que sempre achei que a “Luísa BRABA” é que deveria ser vista pelo público, no meu momento de maior vulnerabilidade, foi onde me reencontrei comigo mesma e pude me conectar ainda mais com meu público. “CAFÉ DA MANHÃ ;P feat Ludmilla fecha este álbum, mas não a era de Doce 22. Meu foco este ano será nos shows da turnê dele” , explica Luísa.

“Honradíssima em fechar com chave de ouro Doce 22 da minha amiga linda Luísa. Amei participar desse projeto incrível. O clipe tá babado, com cores e estética lindas. Muito animada pra ver a reação do público porque a música e o clipe prometem” , disse Ludmilla.

Dirigido por Fernando Moraes, e pela própria Luísa, o clipe traz diversas referências, entre elas a essência do clássico vídeo de Lucy In The Sky With Diamonds , dos Beatles , que são uma grande referência de Luísa e umas de suas bandas favoritas.

