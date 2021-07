The Music Journal Brazil Luísa Sonza faz curadoria exclusiva de playlist no Spotify

A cantora Luísa Sonza , que está em preparação para o lançamento do seu tão aguardado segundo álbum de estúdio DOCE 22 , que será lançado nesta sexta-feira (18), realizou a curadoria de uma Enhanced Playlist (experiência de áudio e vídeo) no Spotify cheia de suas canções favoritas e que influenciaram sua carreira. É a primeira vez que um artista no Brasil cria uma Enhanced Playlist em parceria com a plataforma.

A Enhanced Playlist criada pela artista transborda diversos gêneros musicais que fizeram e fazem parte de sua vida e carreira e que estarão presentes no seu novo álbum como: pop, funk, rock, sertanejo, blues , entre outros.

Entre as músicas escolhidas por Luísa Sonza estão: Dirrty , da Christina Aguilera , Blackbird , dos Beatles, Samurai , do Djavan , Tempo Perdido , do Legião Urbana , entre outras faixas.

“Doce 22 simboliza um ciclo do que vivi nos meus 22 anos, e é por isso que vou lançar no dia 18, data do meu aniversário. Foram experiências transformadoras que me fizeram chegar onde estou hoje, sejam elas positivas ou negativas, me fizeram evoluir como artista e como ser humano”, disse Luísa Sonza.

