Luísa Sonza e Whindersson negam crise no casamento

Na última terça-feira (28), um jornal divulgou que o casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes estaria por um fio. Pouco tempo depois, os artistas utilizaram as redes sociais para falar sobre o assunto.

arrow-options Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Ao ver a notícia publicada no Twitter, usando seu perfil, Luísa Sonza marcou o marido: “Amor, olha”, escreveu ela dando risada. “Do nada”, respondeu Whindersson Nunes enquanto ria da publicação, dando a entender que a informação surgiu inesperadamente.

Segundo o veículo que noticiou a crise, Luísa Sonza chegou a ser convidada por Anitta para viajar com ela para os Estados Unidos, mas preferiu ficar no Brasil e assim não aumentar as brigas no casamento .