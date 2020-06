Luisa Sonza e Vitão aumentam rumores de namoro em foto juntos

Divulgação Apresentação virtual do cantor Daniel e do grupo musical Roupa Nova deverá arrecadar doações a instituições sociais

O cantor Daniel e o grupo musical Roupa Nova vão fazer uma live especial em parceria amanhã (12), no Dia dos Namorados, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo You Tube. Será um show virtual, com repertório romântico, em que vão cantar juntos na maior parte do tempo. A ideia é arrecadar doações a instituições sociais.

LEIA MAIS: Dia dos Namorados tem live sertaneja no Hopi Hari

Em nota, o grupo Roupa Nova disse que “para nós será uma honra participar dessa live junto com o Daniel , artista e pessoa que temos muito carinho e admiração. Ainda mais fazendo algo em prol de pessoas que estão precisando muito nesse momento”.

LEIA MAIS: Encontros virtuais são tendência no Dia dos Namorados; veja dicas

Assim como aconteceu com vários outros artistas, Daniel e Roupa Nova tocarão como se foram uma banda só. A apresentação virtual terá formato inédito, com uma equipe que dará suporte, seguindo as orientações dos órgãos de saúde. A ideia da live de Daniel com o Roupa Nova começou a ser traçada no Dia das Mães, no mês.