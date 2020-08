Luísa Sonza e Luan Santana aparecem juntos em estúdio e animam fãs

Os fãs da família Poncio estão com o pé atrás quanto ao relacionamento da Sarah e do Jonathan Couto. Nas redes sociais, o casal vem dando indícios de uma possível crise no casamento, como por exemplo o fato de ninguém da família ter parabenizado Jonathan publicamente por seu aniversário, na última segunda. Jonathan também apagou a foto do momento do ‘parabéns’ em casa que havia publicado. Além disso, Sarah Poncio tirou de seu perfil no Instagram algumas das fotos que tinha com o marido. E pra completar, uma publicação do pastor Márcio que dizia “nada bom” acabou endossando ainda mais as especulações.

Reprodução/Instagram Casamento de Sarah Poncio e Jonathan Couto está em crise

Segundo esta coluna apurou, o post do patriarca nada tem a ver com Sarah e Jonathan. Na última segunda, Márcio Poncio esteve internado após ser diagnosticado com pneumonia, ou seja, o relato era sobre ele mesmo.

Quanto ao casal Sarah e Jonathan, eles estão juntos, mas enfrentam uma crise, embora Sarah tente negar publicamente a má fase na relação. O motivo? Eles guardam a sete chaves, mas a coluna tem uma leve desconfiança que a nova vida de casados possa ter alguma parcela de culpa, já que somente agora os dois têm sua própria casa e não dividem mais a residência com os demais familiares como antes. Vale ressaltar que administrar um lar com três crianças pequenas de idades próximas com a ajuda de apenas uma babá e sem a assistência de vários outros empregados como antes não deve ser tão fácil de se adaptar.