Luísa Sonza diz que ela e Vitão estão juntos, que não traiu e nem fez plásticas

Reprodução/Twitter @luisasonza Luísa Sonza e Pequena Lo no “Prazer, Luísa”

Luísa Sonza traz Lulu Santos para conversar e cantar com ela no segundo episódio do seu programa “Prazer, Luísa” . Ao lado da sua companheira de palco, Pequena Lo, Luísa é fã e pede para o Lulu Santos mandar um beijo para sua família, em especial para sua mãe e seu pai. A artista também falou sobre diversos assuntos, como término de casamento , atual relacionamento e plásticas. Mas vamos começar com ela e Lulu Santos cantando a música que gravaram juntos para o último álbum de Luísa, DOCE 22 , “também não sei de nada :D”.









Luísa Santo e Lulu Santos também cantaram a música que gravaram juntos para o último álbum de Luísa, DOCE 22, “também não sei de nada :D”.

Ela também cantou uma das preferidas dos fãs e internautas, “penhasco”, que já rendeu muitas explicações e teorias tanto sobre a letra quanto o clipe , e a ligação do término do casamento entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes .

Ela fala que uma das coisas mais maldosas que fizeram com ela foi a polêmica que existe no término do casamento entre os dois. Luísa diz que existiu um término e um começo com seu atual namorado , sem traição no meio. Outra coisa que magoa a artista é o fato de falarem que ela fez plásticas, e nquanto ela explica que só mexeu nos lábios .

A @luisasonza falando que a mentira sobre a traição foi a coisa mais absurda que já inventaram sobre ela 💥👁️👁️📲 #PrazerLuísa pic.twitter.com/solOoZPgE3 — Robson Silva (@RobsonSilva1803) August 14, 2021





Ela também fala que A surpresa mesmo ficou por conta de Olivia Rodrigo. No programa que já estava gravado, Luísa canta “Deja vu”, de Olivia. Só que este não é o único acontecimento envolvendo as duas: o Spotfy Brasil confirmou hoje que Luísa quebra o recorde de Olivia Rodrigo e agora tem a maior estreia mensal por um álbum na plataforma.

Eu não sabia que precisava ver a @luisasonza cantando ‘deja vu’ da Olivia Rodrigo até esse momento 💕 #PrazerLuísa pic.twitter.com/HzlAx8v56a — Multishow (@multishow) August 14, 2021

Tudo isso contibuiu para que este fosse um dos episódios mais comentados no Twitter, entrando para os trending topics.

