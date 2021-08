The Music Journal Brazil Luísa Sonza divulga nova chamada de programa no Multishow

A cantora Luísa Sonza estreará no dia 7 de agosto , seu novo programa no canal pago Multishow , intitulado Prazer, Luísa . Na atração, a artista falará de seu novo álbum Doce 22 e como ocorreu todo o processo criativo em torno do novo disco de estúdio.

Ao todo serão cinco episódios de Prazer, Luíza , que contará com vários convidados musicais toda semana. O primeiro deles é o sambista Dilsinho, com o qual Luíza Sonz a dividiu os vocais em Não Vai Embora.

Confira a chamada: