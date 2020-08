Luísa Sonza chama Vitão de “mozão” em live e reacende boatos de romance

A presença de Luísa Sonza na última live de Vitão, na noite do último sábado (22), reforçou os rumores de um romance entre os cantores. Durante sua participação à distância, a cantora deixou escapar um “saudade do mozão” para o colega com quem gravou a música “Flores”.





Instagram/Reprodução Boatos que os dois estariam se envolvendo começaram poucas semanas depois do divórcio da cantora com o humorista Whindersson Nunes





Fãs registraram o momento em que a artista conversa com um amigo, que não aparece na chamada. “Todo mundo com seus respectivos mozões”, comentou o amigo, ao ver Sonza interagindo com Vitão. “É isso, saudade do mozão”, respondeu a cantora, antes de se despedir.

Luísa afirma estar solteira, mas que pretende manter sua vida pessoal longe dos holofotes depois do de seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, no início do ano. Poucas semanas depois de anunciar o divórcio, Luísa lançou o clipe de “Flores”, parceria com Vitão, incluindo cenas sensuais entre os dois, o que provocou uma reação negativa dos fãs de Whindersson ao clipe .

Abaixo, captura de tela do evento que aconteceu ontem em Maceió, que não ficou registrado no perfil do cantor Vitão: