Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar ativam ‘Modo Turbo’ e se consagram no pop

Divulgação Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta em foto de divulgação do single

Estreou nesta segunda-feira (21) o single ” Modo Turbo” de Luísa Sonza, com participação de Anitta e Pabllo Vittar . O clipe faz referências ao universo dos games e traz cada uma das artistas como personagens. Após divulgarem imagens da caracterização de cada uma, a internet foi à loucura.

Em coletiva de imprensa, nesta mesma segunda, antes do lançamento, o trio de cantoras falou sobre o processo criativo por trás da música e do clipe. A ideia nasceu quando Anitta escutou a base da música e descobriu que era para a Luísa e a convidou para participar do projeto. “O Renan (da Penha) começou a me mandar umas músicas que ele tinha e ele me mandou essa. Aí eu falei: ‘nossa, essa é incrível’. Aí ele disse que era da Luísa Sonza e eu mandei mensagem pra ela e falei: ‘vamos chamar a Pabllo Vittar”.

“Um dia eu estava morta, cansada, quando pego meu celular e vejo que me colocaram no grupo ‘Modo Turbo’ com a Anitta e Luísa Sonza, gritei “pai! olha isso aqui!” e já fiquei sem dormir direito desde esse dia”, contou Pabllo.

A ideia do clipe ficou por conta da Anitta, que vem se familiarizando com o mundo gamer nos últimos meses e queria aproveitar essa ideia em algum clipe. “É um mercado muito promissor, quis fazer esse clipe para poder vender a ideia das personagens, de cada skin [caracterização das personagens]”, disse a cantora, que deixou claro pretende levar a ideia desse jogo adiante e vender para uma empresa de videogames.

Segundo ela, suas principais inspirações foram o jogo “Free Fire” e referências de jogos dos anos 1990 e 2000, como “Power Rangers”. A ideia tomou forma pelas mãos do duo Alaska (a dupla Marco e Gustavo), que dirigiu e pela produção da Iconoclast Brasi.

Além disso, a trindade do pop falou sobre a ideia de criar coreografia para se tornar um “challenge” no TikTok, que é quando diversas pessoas se gravam dançando uma música e divulgam na rede social. “Detalhe: a Anitta aprendeu a coreografia já no set”, revelou Pabllo.

Ao ser perguntada sobre a necessidade de ativar o “Modo Turbo” na vida, Luísa honra as colegas: “Modo turbo para mim é fazer feat.com essas duas aqui”.

Já Pabllo relembrou o caminho que percorreu para se tornar o ícone que é hoje sendo drag queen. “Já tive que ativar o modo turbo contra preconceito, estigmas, julgamentos, tudo isso que a gente enfrenta para atingir nossos sonhos”, afirmou.

Anitta referenciou sua nova série para a Netflix, “Made in Honório”, dizendo que “quem assistiu à série, conhece seu modo turbo” que ela foi obrigada a ativar frente a situações de desrespeito, especialmente por ser mulher na indústria musical. Muitas vezes, eu tive que ativar o modo turbo para lutar contra preconceitos, estigmas. A gente ativa o modo turbo para ter força para lutar.”

Durante a coletiva, as cantoras deixaram claro que a parceria foi muito divertida e fácil. “Vou reclamar do que trabalhando ao lado dessas duas?”, disse Luísa. “Foi fácil demais gravar o clipe, a Anitta levou um carregamento de Skol Beats [bebida alcoólica] para o set”, contou Pabllo, em tom de brincadeira, que afirmou que mesmo sem a comemoração oficial em 2021, “Modo Turbo” será o hit do carnaval.

Assista ao novo clipe: