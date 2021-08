Luisa Mell vai processar Sikêra Jr de novo

Instagram / RedeTV Luisa Mell e Sikêra Jr

Luisa Mell já está reunindo provas para processar de novo Sikêra Jr. O apresentador do ‘Alerta Nacional’ voltou a criticar a defensora dos direitos dos animais no programa do Raul Gil, que foi ao ar no dia 14 de agosto. Ele não tirou o chapéu e ainda disse que Luisa pegava dinheiro da sua Organização Não Governamental. “O Instituto da minha filha tem uma transparência tão grande que ganhou prêmios de melhor ONG em defesa dos animais justamente pelo seu comprometimento. Luisa é incorruptível, jamais pegaria um real sequer do instituto. Ele foi horrível. Não dá para aceitar essa acusação”, contou Sandra Mell. A coluna soube que o advogado que vai cuidar do caso é Ângelo Carbone.