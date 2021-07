Luisa Mell revela que passou por violência médica e fala de separação

Reprodução/Instagram Luísa Mell revela violência médica e fala do divórcio

Luisa Mell revelou que sofreu uma violência médica. A ativista, que está se separando do empresário Gilberto Zaborowsky , contou que foi ao dermatologista para fazer um tratamento a laser e o médico aproveitou que ela estava anestesiada e fez uma plástica nas axilas da paciente sem a autorização dela.

“Ele disse: ‘te dei de presente uma lipoaspiração nas axilas. Você tinha muita gordura, não dava’. Sim, ele fez uma cirurgia estética em mim sem minha autorização. Me senti violentada. Fora que eu não precisava. Amava meu corpo. Me deixou com cicatrizes, deformou minhas axilas e queimou também o meu pescoço. Comecei terapia, comecei tomar remédio, mas mesmo assim está muito difícil lidar com isto”, Luisa Mell contou no Stories.

Em entrevista ao site Na Telinha, a apresentadora falou que ainda não entrou na Justiça contra o médico e ainda não buscou uma correção para as cicatrizes e a queimadura resultantes da violência médica. “Não sei [se vou acionar a Justiça], advogado está tão caro, estou passando pela separação, tem um monte de outras coisas, essa pandemia, o meu instituto, mas eu estou tão magra, tão deprimida que não tenho condição de entrar numa cirurgia agora. Devo fazer nos próximos meses se eu melhorar. Estou meio sem forças para brigar no momento”, diz.