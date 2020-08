Luísa Mell revela que já foi destratada por irmã Romero Britto

Reprodução Luísa Mell e Romero Britto





Após a repercussão do vídeo em que a dona de um restaurante quebra uma obra de Romero Britto na frente do artista plástico, Luisa Mell se pronunciou sobre o caso. A ativista relembrou a vez em que foi tão humilhada pela irmã de Britto.

“Quando eu comecei como repórter, no programa da Monique Evans, fui fazer uma reportagem na galeria dele em São Paulo. Ele não estava”. No entanto, no local, ela encontrou Roberta, que a menosprezou devido às roupas que estava vestindo. “Mas sua irmã me tratou tão mal, me humilhou por causa da minha roupa… chorei tanto que borrei a maquiagem e nem consegui fazer a reportagem”, lamentou.

A ambientalista disse que decidiu se abrir sobre o episódio ao perceber que não foi a única a passar por situações humilhantes com a família Britto. “Nunca comentei nada. Mas agora vejo que não foi um caso isolado”, afirmou.