Luisa Mell desabafa após passar por lipo sem consentimento: “Me abandonei”

Reprodução Luisa Mell desabafa após passar por lipo sem consentimento





A influenciadora Luísa Mell usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para desabafar sobre a lipoaspiração sem seu consentimento que sofreu no ano passado.

Pelo seu perifl oficial no Instagram, Luísa afirmou que ainda sente muito a dor da violência médica e que chora ao se olhar no espelho. “Depois de tudo isso que passei, eu me abandonei. Parei de me olhar no espelho, de me cuidar. Toda vez que me olho eu ainda choro quando vejo meu corpo. Mas resolvi lutar e voltar a ter um ritual de beleza. Estou pesando 47 quilos, parei de fazer ginástica, de passar cremes no rosto, parei com ritual de beleza. Estou tentando a voltar a me amar”, desabafou Luisa Mell.





A influenciadora ainda falou das cicatrizes e agradeceu o apoio dos fãs. “Resolvi vir aqui depois de tantas mensagens lindas. É um processo, mas as cicatrizes me envergonham, não tenho coragem de mostrar. Elas me causam dores no corpo e na alma, às vezes as da alma são mais difíceis de cicatrizar”, completou.

Luisa Mell contou que foi ao dermatologista para fazer um tratamento a laser e o médico aproveitou que ela estava anestesiada e fez uma plástica nas axilas da paciente sem a autorização.